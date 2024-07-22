По дві та три черги: в "Укренерго" розповіли, як вимикатимуть світло 23 липня
В Україні, у вівторок, 23 липня, графіки відключення електроенергії будуть діяти протягом всієї доби. У другій половині дня обмеження збільшаться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
"Завтра, 23 липня, заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби", - йдеться в повідомленні.
При цьому з 14:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати три черги відключень.
В інші години доби діятимуть дві черги відключень.
Відключення світла в Україні
Нагадаємо, через дефіцит в енергосистемі в Україні вже кілька місяців діють графіки відключення електроенергії.
Днями прем'єр України Денис Шмигаль повідомляв, що після 20-х чисел липня обмежувати електропостачання в рамках графіків будуть менше.
Як розповів голова "Укренерго" Володимир Кудрицький, відключення світла в Україні будуть значно меншими в серпні, вересні та жовтні. У якийсь час за цей період дефіциту може не бути взагалі.
Водночас у Міненерго заявили, що ситуація зі світлом в Україні останнім часом вже покращилася.
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