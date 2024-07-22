По дві та три черги: в "Укренерго" розповіли, як вимикатимуть світло 23 липня

Фото: в "Укренерго" розповіли, як вимикатимуть світло 23 липня (Getty Images)

В Україні, у вівторок, 23 липня, графіки відключення електроенергії будуть діяти протягом всієї доби. У другій половині дня обмеження збільшаться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".