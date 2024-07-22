По две и три очереди: в "Укрэнерго" рассказали, как будут выключать свет 23 июля
В Украине, во вторник, 23 июля, графики отключения электроэнергии будут действовать в течение всех суток. Во второй половине дня ограничения увеличатся.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
"Завтра, 23 июля, меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток", - говорится в сообщении.
При этом с 14:00 до 24:00 облэнерго будут применять три очереди отключений.
В другие часы суток будут действовать две очереди отключений.
Отключение света в Украине
Напомним, из-за дефицита в энергосистеме в Украине уже несколько месяцев действуют графики отключения электроэнергии.
На днях премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал, что после 20-х чисел июля ограничивать электроснабжение в рамках графиков будут меньше.
Как рассказал глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, отключения света в Украине будут значительно меньше в августе, сентябре и октябре. В какое-то время за этот период дефицит может не быть вообще.
В то же время в Минэнерго заявили, что ситуация со светом в Украине в последнее время уже улучшилась.
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