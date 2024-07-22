По две и три очереди: в "Укрэнерго" рассказали, как будут выключать свет 23 июля

Фото: в "Укрэнерго" рассказали, как будут выключать свет 23 июля (Getty Images)

В Украине, во вторник, 23 июля, графики отключения электроэнергии будут действовать в течение всех суток. Во второй половине дня ограничения увеличатся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".