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По две и три очереди: в "Укрэнерго" рассказали, как будут выключать свет 23 июля

Украина, Понедельник 22 июля 2024 18:11
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По две и три очереди: в "Укрэнерго" рассказали, как будут выключать свет 23 июля Фото: в "Укрэнерго" рассказали, как будут выключать свет 23 июля (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине, во вторник, 23 июля, графики отключения электроэнергии будут действовать в течение всех суток. Во второй половине дня ограничения увеличатся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Завтра, 23 июля, меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток", - говорится в сообщении.

При этом с 14:00 до 24:00 облэнерго будут применять три очереди отключений.

В другие часы суток будут действовать две очереди отключений.

Отключение света в Украине

Напомним, из-за дефицита в энергосистеме в Украине уже несколько месяцев действуют графики отключения электроэнергии.

На днях премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал, что после 20-х чисел июля ограничивать электроснабжение в рамках графиков будут меньше.

Как рассказал глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, отключения света в Украине будут значительно меньше в августе, сентябре и октябре. В какое-то время за этот период дефицит может не быть вообще.

В то же время в Минэнерго заявили, что ситуация со светом в Украине в последнее время уже улучшилась.

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Укрэнерго Электроэнергия Отключения света
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