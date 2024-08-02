Дві РСЗВ і 1100 загарбників: в Генштабі оновили статистику втрат росіян за добу

За останню добу з 1 на 2 серпня, Росія втратила на війні в Україні 1100 солдатів і 42 артилерійські системи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.08.24 орієнтовно склали:
Нагадаємо, росіяни активно просуваються на захід від Донецька та поблизу Сватово у Луганській області.
За даними аналітиків ISW, причиною швидкого захоплення територій армією РФ є недостатня укомплектованість бригад ЗСУ.
Минулої ночі росіяни традиційно атакували Україну ударними дронами. У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу.
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