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Дві РСЗВ і 1100 загарбників: в Генштабі оновили статистику втрат росіян за добу

Фото: росіяни втратили за добу на фронті 1100 солдатів (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 1 на 2 серпня, Росія втратила на війні в Україні 1100 солдатів і 42 артилерійські системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 580 590 (+1100) осіб ліквідовано;
  • танків - 8402 (+3) од.;
  • бойових броньованих машин - 16211 (+8) од.;
  • артилерійських систем - 16161 (+42) од.;
  • РСЗВ - 1134 (+2) од.;
  • засоби ППО - 907 од.;
  • літаків - 363 од.;
  • гелікоптерів - 326 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 13005 (+37) од.;
  • крилатих ракет - 2407 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 21872 (+56) од.;
  • спеціальної техніки - 2719 (+6) од.

Нагадаємо, росіяни активно просуваються на захід від Донецька та поблизу Сватово у Луганській області.

За даними аналітиків ISW, причиною швидкого захоплення територій армією РФ є недостатня укомплектованість бригад ЗСУ.

Минулої ночі росіяни традиційно атакували Україну ударними дронами. У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу.

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Війна Росії проти України