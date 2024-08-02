Две РСЗО и 1100 захватчиков: в Генштабе обновили статистику потерь россиян за сутки

За последние сутки с 1 на 2 августа, Россия потеряла на войне в Украине 1100 солдат и 42 артиллерийские системы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.08.24 ориентировочно составили:
Напомним, россияне активно продвигаются на запад от Донецка и вблизи Сватово в Луганской области.
По данным аналитиков ISW, причиной быстрого захвата территорий армией РФ является недостаточная укомплектованность бригад ВСУ.
Прошлой ночью россияне традиционно атаковали Украину ударными дронами. В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу.
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