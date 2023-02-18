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Дві ракети росіян пролетіли небезпечно близько над Південноукраїнською АЕС

Фото: дві ракети росіян пролетіли небезпечно близько над Південноукраїнською АЕС (wikipedia.org)
Автор: Марія Кучерявець

Під час масованої ранкової атаки росіян дві крилаті ракети пролетіли над Південноукраїнською АЕС. Вони рухалися на небезпечно близькій відстані до ядерного об'єкта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Енергоатому".

"Сьогодні, 18 лютого 2023 року, під час чергової масованої ракетної атаки РФ на Південноукраїнській АЕС о 8:25 та 8:27 зафіксовані прольоти двох ворожих крилатих ракет", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що російські ракети рухалися руслом Південного Бугу в напрямку м. Первомайськ Миколаївської області й пролетіли небезпечно близько до ядерного об'єкта.

"Загроза поцілити в реактор з можливими наслідками - ядерною катастрофою - знову була високою", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні вранці путінські війська влаштували чергову ракетну атаку по Україні. За даними Повітряних сил ЗСУ, російські окупанти випустили по Україні чотири ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря, дві з яких збили українські захисники.

Всі деталі щодо сьогоднішньої ракетної атаки росіян - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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