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Две ракеты россиян пролетели опасно близко над Южноукраинской АЭС

Фото: две ракеты россиян пролетели опасно близко над Южноукраинской АЭС (wikipedia.org)
Автор: Мария Кучерявец

Во время массированной утренней атаки россиян две крылатые ракеты пролетели над Южной АЭС. Они двигались на опасно близком расстоянии к ядерному объекту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Энергоатома".

"Сегодня, 18 февраля 2023 года, во время очередной массированной ракетной атаки РФ на Южноукраинской АЭС в 8:25 и 8:27 зафиксированы пролеты двух вражеских крылатых ракет", - говорится в сообщении.

Указано, что российские ракеты двигались по руслу Южного Буга в направлении г. Первомайск Николаевской области и пролетели опасно близко к ядерному объекту.

"Угроза попасть в реактор с возможными последствиями - ядерной катастрофой - снова была высокой", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня утром путинские войска устроили очередную ракетную атаку по Украине. По данным Воздушных сил ВСУ, российские оккупанты выпустили по Украине четыре ракеты "Калибр" из акватории Черного моря, две из которых сбили украинские защитники.

Все детали по поводу сегодняшней ракетной атаки россиян - читайте в материале РБК-Украина.

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