Дві проблемні області: де в Україні найгірше з електроенергією

За його словами, дефіцит також є у Херсоні та Харкові. "Але Одеса та Київ їх нібито не захоплювали, але там з природних причин, з того, як побудована мережа, дуже суттєві проблеми", - сказав він.

Як зазначив експерт, у Київській та Одеській областях навіть зараз відбуваються відключення через аварії, через те, що недостатньо надійно працює обладнання.

"І тут поки що не приїде обладнання, яке має замінити ті тимчасові рішення, що зараз використовуються, капітально зробити нічого не можна", - додав Харченко.

Дефіцит електроенергії

Нагадаємо, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що потужності в енергосистемі України замало і промисловим підприємствам вже урізали ліміти. Відключення світла для побутових споживачів можливі у літній пік споживання у липні-серпні.

Далі все залежатиме від того, як розвиватимуться події, проте Харченко вважає, що восени відновляться атаки на енергетичну інфраструктуру.

Зазначимо, за прогнозом НБУ, суттєвих дефіцитів електроенергії надалі не очікується, за винятком локальних і ситуативних дефіцитів у другому півріччі 2023 року.