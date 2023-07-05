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Две проблемные области: где в Украине хуже всего с электроэнергией

Фото: Отключения света возможны в первую очередь в Одессе и Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

Проблемы с поставками электроэнергии испытывают многие украинские регионы. Но первую очередь это Киевская и Одесская области из-за особенностей энергетического узла.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

По его словам, недостаток также есть в Херсоне и Харькове. "Но Одесса и Киев, их будто бы не захватывали, но там по естественным причинам, по тому, как построена сеть, очень существенные проблемы", - сказал он.

Как отметил эксперт, в Киевской и Одесской областях даже сейчас происходят отключения из-за аварий, из-за того, что недостаточно надежно работает оборудование.

"И здесь пока не приедет оборудование, которое должно заменить те временные решения, которые сейчас используются, капитально сделать ничего нельзя", - добавил Харченко.

Дефицит электроэнергии

Напомним, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью РБК-Украина заявил, что мощности в энергосистеме Украины недостаточно и промышленным предприятиям уже урезали лимиты. Отключения света для бытовых потребителей возможны в летний пик потребления в июле-августе.

Дальше все будет зависеть от того, как будут развиваться события, однако Харченко считает, что осенью возобновятся атаки на энергетическую инфраструктуру.

Отметим, по прогнозу НБУ существенных дефицитов электроэнергии в дальнейшем не ожидается, за исключением локальных и ситуативных дефицитов во втором полугодии 2023 года.

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