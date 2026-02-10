Дві країни стали на заваді новим нафтовим санкціям ЄС проти РФ, - Bloomberg

Греція та Мальта виступили проти пропозиції Єврокомісії замінити "граничну ціну" на російську нафту забороною на послуги з її транспортування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Читайте також: Замість "стелі" - тотальний бан: ЄС готує найжорсткіший удар по нафті РФ
За даними джерел агенства, дві південноєвропейські стали головною перешкодою для прийняття відповідної ініціативи ЄС під час засідання постійних, де презентували 20-й пакет санкцій проти Росії.
Вони висловили занепокоєння, що нові обмеження можуть вдарити по європейській судноплавній галузі та вплинути на ціни на енергоносії.
Також обидві країни попросили додаткових роз’яснень щодо санкцій проти іноземних портів за перевалку російської нафти та посилення контролю за продажем суден, аби зменшити флот, який використовує Москва.
Минулого тижня Європейська комісія запропонувала замінити чинну цінову стелю на продаж російської нафти забороною на послуги, необхідні для її транспортування.
Ця пропозиція є центральним елементом 20-го пакета санкцій ЄС за повномасштабне вторгнення РФ в Україну.
Санкції ЄС вимагають підтримки всіх держав-членів для затвердження і можуть змінитися до їхнього ухвалення. ЄС планує завершити роботу над пакетом обмежувальних заходів до кінця лютого.
Нагадаємо, 6 лютого Єврокомісія підготувала 20-й пакет санкцій проти Росії.
Як повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, санкційний список планують розширити ще на 43 судна так званого "тіньового флоту", що збільшить їхню загальну кількість до 640.
Крім того, ЄС має намір ускладнити для Москви закупівлю нових танкерів для обходу обмежень, а також запровадити заборону на технічне обслуговування і надання низки послуг танкерам зі скрапленим газом та криголамам.
Глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас сказала, що новий пакет санкцій проти РФ планують ухвалити 24 лютого - у четверту річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну.