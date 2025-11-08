Дві країни НАТО заворушилися, щоб врятувати НПЗ "Лукойла" від санкцій Трампа, - Politico

Болгарія готується до націоналізації "Лукойлу"

7 листопада парламент Болгарії ухвалив закон, який надає уряду повноваження призначати керівника НПЗ "Лукойл" у Бургасі, наділивши його правом управляти підприємством, продавати або навіть націоналізувати актив. Одночасно Софія веде переговори про звільнення від дії американських санкцій.

Румунія шукає компроміс

У Румунії, де розташований завод "Лукойл Петротель", уряд поки не ухвалив офіційного рішення. За словами високопосадовця, Бухарест розглядає варіант відтермінування дії санкцій, а можливу націоналізацію - як крайній крок.

Міністр енергетики Богдан-Груя Іван заявив, що Румунія "готова до будь-якого сценарію" й прагне зберегти економічну стабільність, водночас припинивши фінансування Росії.

Аналітики зазначають, що зупинка заводу в Плоєшті може призвести лише до тимчасового підвищення цін на пальне, адже підприємство забезпечує близько 20% внутрішнього ринку. Водночас це може вплинути на експорт до Молдови, що, за словами експертки Ани Отилії Нуцу з Expert Forum, Росія може використати у своїй пропаганді.

Молдова хоче викупити активи "Лукойлу"

7 листопада уряд Молдови запропонував викупити активи "Лукойлу", зокрема склад авіаційного пального, та звернувся до США з проханням відкласти введення санкцій.

Проблеми з пошуком покупців

Експерт із російської енергетики Михайло Крутіхін вважає, що заводи можуть продовжити роботу, якщо новий власник збереже персонал і залучить спеціалістів, однак головна проблема - знайти інвестора, готового взяти на себе юридичні ризики, страхові витрати та великі інвестиції.

Експертка Ана Отилія Нуцу наголошує, що будь-який продаж таких активів має відбуватися під контролем ЄС, аби запобігти спробам обходу санкцій проти Росії.

