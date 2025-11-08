Дві країни НАТО заворушилися, щоб врятувати НПЗ "Лукойла" від санкцій Трампа, - Politico

Уряди Болгарії та Румунії працюють над тим, щоб не допустити зупинки ключових нафтопереробних заводів і збоїв у постачанні пального після набуття чинності санкцій США проти російських компаній, запроваджених президентом Дональдом Трампом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
7 листопада парламент Болгарії ухвалив закон, який надає уряду повноваження призначати керівника НПЗ "Лукойл" у Бургасі, наділивши його правом управляти підприємством, продавати або навіть націоналізувати актив. Одночасно Софія веде переговори про звільнення від дії американських санкцій.
У Румунії, де розташований завод "Лукойл Петротель", уряд поки не ухвалив офіційного рішення. За словами високопосадовця, Бухарест розглядає варіант відтермінування дії санкцій, а можливу націоналізацію - як крайній крок.
Міністр енергетики Богдан-Груя Іван заявив, що Румунія "готова до будь-якого сценарію" й прагне зберегти економічну стабільність, водночас припинивши фінансування Росії.
Аналітики зазначають, що зупинка заводу в Плоєшті може призвести лише до тимчасового підвищення цін на пальне, адже підприємство забезпечує близько 20% внутрішнього ринку. Водночас це може вплинути на експорт до Молдови, що, за словами експертки Ани Отилії Нуцу з Expert Forum, Росія може використати у своїй пропаганді.
7 листопада уряд Молдови запропонував викупити активи "Лукойлу", зокрема склад авіаційного пального, та звернувся до США з проханням відкласти введення санкцій.
Експерт із російської енергетики Михайло Крутіхін вважає, що заводи можуть продовжити роботу, якщо новий власник збереже персонал і залучить спеціалістів, однак головна проблема - знайти інвестора, готового взяти на себе юридичні ризики, страхові витрати та великі інвестиції.
Експертка Ана Отилія Нуцу наголошує, що будь-який продаж таких активів має відбуватися під контролем ЄС, аби запобігти спробам обходу санкцій проти Росії.
Нагадаємо, 23 жовтня американський лідер Дональд Трамп оголосив про новий санкційний пакет проти російського енергетичного сектору. До списку обмежень потрапили нафтові компанії Росії - "Лукойл" і "Роснефть", а також їхні дочірні структури.
В той же день Європейський Союз офіційно схвалив новий пакет санкцій проти Росії. Нові обмеження спрямовані на скорочення доходів Кремля та запобігання обходу санкцій через треті країни.