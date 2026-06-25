Дві країни ЄС проти заборони на в'їзд росіян, які воювали проти України, - Bloomberg

Італія та Франція з побоюванням відносяться до ідеї ЄС заборонити в'їзд колишнім російським військовим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Заборона на в'їзд для російських ексвійськових є частиною запропонованого 21-го пакета санкцій проти Росії. Держави-члени Євросоюзу планують обговорити цю ініціативу вже у п'ятницю.

Італія та Франція загалом не заперечують ідею щодо заборони на в’їзд учасників війни проти України до Європи. Проте вони наголошують, що такі обмеження варто регулювати виключно через візову політику, а не санкційні механізми.

Крім того, європейські дипломати вказують на практичні складнощі. Пропозиція передбачає, що країни-члени мають самостійно перевіряти й визначати, хто саме брав участь у бойових діях, що реалізувати вкрай важко.

Нагадаємо, лідери ЄС схвалили безпрецедентне рішення продовжити санкції проти Росії одразу на рік. Раніше економічні обмеження традиційно поновлювалися кожні шість місяців.