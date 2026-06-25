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Дві країни ЄС проти заборони на в'їзд росіян, які воювали проти України, - Bloomberg

21:11 25.06.2026 Чт
2 хв
Європейські країни вказують на складнощі щодо реалізації ініціативи
aimg Валерій Ульяненко
Дві країни ЄС проти заборони на в'їзд росіян, які воювали проти України, - Bloomberg Фото: прикордонники у Франції (Getty Images)
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Італія та Франція з побоюванням відносяться до ідеї ЄС заборонити в'їзд колишнім російським військовим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Заборона на в'їзд для російських ексвійськових є частиною запропонованого 21-го пакета санкцій проти Росії. Держави-члени Євросоюзу планують обговорити цю ініціативу вже у п'ятницю.

Італія та Франція загалом не заперечують ідею щодо заборони на в’їзд учасників війни проти України до Європи. Проте вони наголошують, що такі обмеження варто регулювати виключно через візову політику, а не санкційні механізми.

Крім того, європейські дипломати вказують на практичні складнощі. Пропозиція передбачає, що країни-члени мають самостійно перевіряти й визначати, хто саме брав участь у бойових діях, що реалізувати вкрай важко.

Нагадаємо, лідери ЄС схвалили безпрецедентне рішення продовжити санкції проти Росії одразу на рік. Раніше економічні обмеження традиційно поновлювалися кожні шість місяців.

Паралельно Брюссель посилює санкційний тиск на Москву. Європейська комісія представила деталі 21-го пакета санкцій, який передбачає нові обмеження для громадян і компаній РФ, зокрема щодо в'їзду до країн Євросоюзу.

Крім того, новий пакет торкнеться фінансового сектору Росії, операцій із криптоактивами і торгівлі. Вперше під санкційні заходи також потрапить російська риболовецька галузь.

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