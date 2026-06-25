Две страны ЕС против запрета на въезд россиян, воевавших против Украины, - Bloomberg
Италия и Франция с опаской относятся к идее ЕС запретить въезд бывшим российским военным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Запрет на въезд для российских эксвоенных является частью предложенного 21-го пакета санкций против России. Государства-члены Евросоюза намерены обсудить эту инициативу уже в пятницу.
Италия и Франция в целом не не возражают против идеи запрета на въезд участников войны против Украины в Европу. Однако они отмечают, что такие ограничения следует регулировать исключительно из-за визовой политики, а не санкционных механизмов.
Кроме того, европейские дипломаты указывают на практические сложности. Предложение предполагает, что страны-члены должны самостоятельно проверять и определять, кто именно участвовал в боевых действиях, что реализовать крайне тяжело.
Напомним, лидеры ЕС одобрили беспрецедентное решение продлить санкции против России сразу на год. Ранее экономические ограничения традиционно возобновлялись каждые шесть месяцев.
Параллельно Брюссель ужесточает санкционное давление на Москву. Европейская комиссия представила детали 21-го пакета санкций, предусматривающего новые ограничения для граждан и компаний РФ, в том числе по въезду в страны Евросоюза.
Кроме того, новый пакет коснется финансового сектора России, операций по криптоактивам и торговле. Впервые под санкционные меры попадет также российская рыболовная отрасль.