"Дві години жаху та блекаут": росіяни скаржаться на масовану атаку дронів під Нижнім Новгородом

Так, у ніч на 5 квітня російський Нижній Новгород став ціллю масштабної атаки безпілотників. Місцеві мешканці повідомляють про справжнє пекло в небі, яке тривало понад дві години.

За попередніми даними, місто атакували щонайменше три хвилі дронів-камікадзе, а кількість вибухів обчислюється десятками. В соцмережах кажуть, що їх було понад 20.

Перші повідомлення про атаку з'явилися близько опівночі. Очевидці розповідають про характерне гудіння двигунів та яскраві спалахи в небі.

Основний удар припав на південну частину міста та прилеглі райони.

"Було дуже страшно, нарахували понад 20 вибухів. Дрони летіли дуже низько, буквально над дахами. Потім зникло світло, а над одним із районів піднявся густий дим", - бідкаються мешканці Нижнього Новгорода в місцевих пабліках.

Офіційні джерела РФ поки що мовчать про наслідки атаки, однак, за словами очевидців, у кількох районах міста спостерігаються серйозні перебої з електропостачанням.

Крім того, над промисловими зонами міста помічено стовпи диму, що може свідчити про влучання у стратегічні об'єкти.

Зазначимо, що Нижній Новгород розташований глибоко в тилу РФ, проте він є стратегічним вузлом. Тут зосереджені великі нафтопереробні заводи та підприємства оборонно-промислового комплексу.