"Два часа ужаса и блэкаут": россияне жалуются на массированную атаку дронов под Нижним Новгородом

В ночь на 5 апреля Нижний Новгород (РФ) атаковали три волны беспилотников. Очевидцы сообщают о более 20 взрывах, пожарах и массовых отключениях света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Так, в ночь на 5 апреля российский Нижний Новгород стал целью масштабной атаки беспилотников. Местные жители сообщают о настоящем аду в небе, который длился более двух часов.
По предварительным данным, город атаковали по меньшей мере три волны дронов-камикадзе, а количество взрывов исчисляется десятками. В соцсетях говорят, что их было более 20.
Первые сообщения об атаке появились около полуночи. Очевидцы рассказывают о характерном гудении двигателей и ярких вспышках в небе.
Основной удар пришелся на южную часть города и прилегающие районы.
"Было очень страшно, насчитали более 20 взрывов. Дроны летели очень низко, буквально над крышами. Потом исчез свет, а над одним из районов поднялся густой дым", - жалуются жители Нижнего Новгорода в местных пабликах.
Официальные источники РФ пока молчат о последствиях атаки, однако, по словам очевидцев, в нескольких районах города наблюдаются серьезные перебои с электроснабжением.
Кроме того, над промышленными зонами города замечены столбы дыма, что может свидетельствовать о попадании в стратегические объекты.
Отметим, что Нижний Новгород расположен глубоко в тылу РФ, однако он является стратегическим узлом. Здесь сосредоточены крупные нефтеперерабатывающие заводы и предприятия оборонно-промышленного комплекса.
