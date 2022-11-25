Дві доби без світла. У YASNO пояснили тривалі відключення

Гендиректор YASNO говорить, що ситуація досить складна, але контрольована. Є значний дефіцит у великих містах.

Він пояснив, яким чином підключаються до живлення групи споживачів. Серед них - дві великі.

Перша група - об'єкти критичної інфраструктури, тобто лікарні, комунальні підприємства з водо- і теплопостачання. Звичайно вони підключаються першими. Крім того, ще одна їх характеристика - їх не вимикають, у них світло є постійно.

Друга група - це звичайні споживачі, які чекають своєї черги. Після того, як об'єкти критичної інфраструктури заживлено, починають підключати цю групу, до якої належать практично всі споживачі. Якщо потужностей достатньо, це проходить доволі швидко. Проте наразі є великий дефіцит, і ситуація така, що головна мета енергетиків, аби у кожній оселі світло було хоча б 2-3 години на добу.

"Але це на сьогодні. Вже завтра я маю надію, що ситуація буде трішечки краща. Звісно, є будинки, які звертаються до енергетиків, що немає світла вже дві доби. Кожен випадок ми фіксуємо", - запевняє гендиректор.

Коваленко пояснює, чому так відбувається. Процес вмикання-перевимикання може призводити до того, що десь 10-15% автоматики не спрацьовує. Тож, потрібно виїжджати бригадам і у ручному режимі вмикати-вимикати.

"Є така проблема, ми над цим працюємо, щоб в наступний обмін ці будівлі обов'язково потрапили, щоб люди були хоча б на деякі години зі світлом", - пообіцяв очільник YASNO.

Щодо прогнозів, Сергій Коваленко зазначив, що потужності зростають дуже повільно.

"Потрібно ще декілька днів і ситуація, якщо не вирівняється, то стане трішечки кращою і не такою болісною", - сказав він.