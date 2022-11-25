Коли Україна вийде на планові відключення світла: відповідь ДТЕК

Фото: поки що Київ занурений у темряву (GettyImage)

В Україні до планових графіків відключення електрики повернуться орієнтовно у понеділок, повідомляють енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гендиректора ДТЕК Мережі Олександра Фоменка на телемарафоні.