Двое суток без света. В YASNO объяснили длительные отключения

Гендиректор YASNO говорит, что ситуация достаточно сложная, но контролируемая. Есть значительный дефицит в больших городах.

Он объяснил, как подключаются к питанию группы потребителей. Среди них - две большие.

Первая группа - объекты критической инфраструктуры, то есть больницы, коммунальные предприятия по водо- и теплоснабжению. Обычно они подключаются первыми. Кроме того, еще одна их характеристика - их не выключают, у них свет есть постоянно.

Вторая группа – это обычные потребители, ожидающие своей очереди. После того, как объекты критической инфраструктуры запитаны, начинают подключать эту группу, в которую входят практически все потребители. Если мощностей достаточно, это происходит довольно быстро. Однако сейчас большой дефицит, и ситуация такова, что главная цель энергетиков, чтобы в каждом доме свет был хотя бы 2-3 часа в сутки.

"Но это на сегодня. Уже завтра я надеюсь, что ситуация будет немного лучше. Конечно, есть дома, которые обращаются к энергетикам, что нет света уже двое суток. Каждый случай мы фиксируем", - уверяет гендиректор.

Коваленко объясняет, почему так происходит. Процесс включения-переключения может приводить к тому, что около 10-15% автоматики не срабатывает. Следовательно, нужно выезжать бригадам и в ручном режиме включать-выключать.

"Есть такая проблема, мы над этим работаем, чтобы в следующий обмен эти дома обязательно попали, чтобы люди были хотя бы на несколько часов со светом", - пообещал глава YASNO.

Относительно прогнозов Сергей Коваленко отметил, что мощности растут очень медленно.

"Нужно еще несколько дней и ситуация, если не выровняется, то станет немного лучше и не такой болезненной", - сказал он.