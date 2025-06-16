За дві доби ДТЕК повернув світло 76 тисячам родин після обстрілів

За дві доби, 13 та 14 червня, енергетики ДТЕК повернули світло мешканцям десяти районів Донецької та Дніпропетровської областей, що постраждали від обстрілів ворога. Знову з електропостачанням майже 76 тисяч родин.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ДТЕК .

"Протягом 13 та 14 червня енергетики ДТЕК повернули електропостачання до трьох районів області. Знову зі світлом 34,7 тисяч родин регіону", - зазначили в ДТЕК.

Раніше повідомлялося, що за перший тиждень червня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова змогли повністю чи частково відновити електропостачання 53 населених пунктів та повернути світло в домівки майже 140 тисяч родин Донецької, Дніпропетровської, Одеської областей та Києва.

Зокрема, за добу 7 червня енергетики ДТЕК змогли відновити електропостачання в будинках понад 76 тисяч сімей у двох областях і столиці після ворожих обстрілів.

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