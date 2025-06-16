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За дві доби ДТЕК повернув світло 76 тисячам родин після обстрілів

Понеділок 16 червня 2025 10:28
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За дві доби ДТЕК повернув світло 76 тисячам родин після обстрілів Фото: ДТЕК повернув світло 76 тисячам родин після обстрілів за дві доби (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

За дві доби, 13 та 14 червня, енергетики ДТЕК повернули світло мешканцям десяти районів Донецької та Дніпропетровської областей, що постраждали від обстрілів ворога. Знову з електропостачанням майже 76 тисяч родин.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Зазначається що у Донецькій області тривають активні бойові дії. Руйнувань зазнає інфраструктура регіону, пошкоджуються мережі й обладнання.

"Протягом 13 та 14 червня енергетики ДТЕК повернули електропостачання до трьох районів області. Знову зі світлом 34,7 тисяч родин регіону", - зазначили в ДТЕК.

Зазнає постійних руйнувань від російських окупантів також Дніпропетровська область.

За минулі дві доби ремонтні бригади ДТЕК повернули світло понад 41 тисячі родин семи районів Дніпропетровської області.

Раніше повідомлялося, що за перший тиждень червня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова змогли повністю чи частково відновити електропостачання 53 населених пунктів та повернути світло в домівки майже 140 тисяч родин Донецької, Дніпропетровської, Одеської областей та Києва.

Зокрема, за добу 7 червня енергетики ДТЕК змогли відновити електропостачання в будинках понад 76 тисяч сімей у двох областях і столиці після ворожих обстрілів.

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