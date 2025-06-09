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За тиждень ДТЕК повернув світло 140 тисячам родин після ворожих обстрілів

Україна, Понеділок 09 червня 2025 17:27
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За тиждень ДТЕК повернув світло 140 тисячам родин після ворожих обстрілів Фото: ДТЕК повернув світло 140 тисячам родин після обстрілів в перший тиждень червня (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

За перший тиждень червня енергетики ДТЕК змогли повністю чи частково відновити електропостачання 53 населених пунктів. Їм вдалось повернути світло в домівки майже 140 тисяч родин Донецької, Дніпропетровської, Одеської областей та Києва.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Зазначається, що найбільше відновлень було на Донеччині, де тривають важкі бої.

"Попри вкрай складну безпекову ситуацію енергетики продовжують відновлювати електромережі і минулого тижня їм вдалося повернути світло в домівки 82,9 тисяч родин", - кажуть енергетики.

Водночас на Дніпропетровщині з 2 по 8 червня енергетики змогли повернути електропостачання у 53,6 тисяч осель.

"Найбільше відновлень вдалося виконати у вихідні, коли через черговий масований ворожий обстріл було знеструмлено понад 40 тисяч осель", - зазначають в компанії.

До того ж, за даними ДТЕК, продовжує потерпати від регулярних ворожих атак і Київ.

"Тут минулого тижня ремонтні бригади ДТЕК відновили електропостачання для 3 тисяч родин, чиї домівки були знеструмлені внаслідок обстрілів", - констатують енергетики в заяві.

Зокрема, за добу 7 червня енергетики ДТЕК змогли відновити електропостачання в будинках понад 76 тисяч сімей у двох областях і столиці після ворожих обстрілів.

Нагадаємо, в травні енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки майже 500 тисяч родин в Донецькій, Дніпропетровській, Одеській та Київській областях, що були без електрики через ворожі атаки.

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