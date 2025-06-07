За день ДТЕК повернув світло понад 76 тисячам родин після обстрілів
За добу енергетики ДТЕК змогли відновити електрику в оселях понад 76 тисяч родин у двох областях та столиці після ворожих обстрілів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.
Зазначається, що найбільше відновлень було на Донеччині, яка так само залишається регіоном найбільш активних бойових дій. Тут вчора енергетики відновили світло у 40,7 тисяч осель.
Водночас після масованих обстрілів на Дніпропетровщині енергетики вже відновили електропостачання у більшості споживачів, чиї домівки були знеструмлені. В результаті відновлювальних робіт світло оперативно повернули для 35 тисяч родин.
Крім того, на Київщині вдалося повернути світло у майже 800 осель, що також постраждали внаслідок ворожих атак.
Нагадаємо, в травні енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки майже 500 тисяч родин в Донецькій, Дніпропетровській, Одеській та Київській областях, що були без електрики через ворожі атаки.
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