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За день ДТЕК повернув світло понад 76 тисячам родин після обстрілів

Субота 07 червня 2025 21:18
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За день ДТЕК повернув світло понад 76 тисячам родин після обстрілів Фото: за день ДТЕК повернув світло понад 76 тисячам родин після обстрілів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

За добу енергетики ДТЕК змогли відновити електрику в оселях понад 76 тисяч родин у двох областях та столиці після ворожих обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Зазначається, що найбільше відновлень було на Донеччині, яка так само залишається регіоном найбільш активних бойових дій. Тут вчора енергетики відновили світло у 40,7 тисяч осель.

Водночас після масованих обстрілів на Дніпропетровщині енергетики вже відновили електропостачання у більшості споживачів, чиї домівки були знеструмлені. В результаті відновлювальних робіт світло оперативно повернули для 35 тисяч родин.

Крім того, на Київщині вдалося повернути світло у майже 800 осель, що також постраждали внаслідок ворожих атак.

Нагадаємо, в травні енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки майже 500 тисяч родин в Донецькій, Дніпропетровській, Одеській та Київській областях, що були без електрики через ворожі атаки.

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ДТЕК Електроенергія
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