За двое суток ДТЭК вернул свет 76 тысячам семей после обстрелов

За двое суток, 13 и 14 июня, энергетики ДТЭК вернули свет жителям десяти районов Донецкой и Днепропетровской областей, пострадавших от обстрелов врага. Снова с электроснабжением почти 76 тысяч семей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

"В течение 13 и 14 июня энергетики ДТЭК вернули электроснабжение в три района области. Снова со светом 34,7 тысяч семей региона", - отметили в ДТЭК.

Отмечается, что в Донецкой области продолжаются активные боевые действия. Разрушениям подвергается инфраструктура региона, повреждаются сети и оборудование.

Ранее сообщалось, что за первую неделю июня энергетики ДТЭК Рината Ахметова смогли полностью или частично восстановить электроснабжение 53 населенных пунктов и вернуть свет в дома почти 140 тысяч семей Донецкой, Днепропетровской, Одесской областей и Киева.

В частности, за сутки 7 июня энергетики ДТЭК смогли восстановить электроснабжение в домах более 76 тысяч семей в двух областях и столице после вражеских обстрелов.

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