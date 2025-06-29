За дві доби ДТЕК повернув світло 3 тисячам родин після обстрілів

Робота енергетиків ДТЕК

Як повідомлялось, за останні три доби енергетики компанії ДТЕК повернули світло 15 тисячам родин. Їх домівки були без світла через ворожі атаки.

Нагадаємо, минулого тижня енергетики компанії ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло майже 70 тисячам родин, чиї домівки були без електроенергії внаслідок ворожих атак.

А у травні енергетики ДТЕК повернули світло в домівки майже 500 тисяч родин в Донецькій, Дніпропетровській, Одеській та Київській областях, що були без електрики через ворожі атаки.

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