За два дня из одесских портов вышли семь судов с зерном

Из портов Одесской области за последние двое суток вышли еще семь судов с агропродукцией. Они направляются в страны Африки, Азии и Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство инфраструктуры в Facebook.

На бортах судов, вышедших из одесских портов, находится 182 тысячи тонн продукции для Африки, Азии и Европы. Среди них танкеры BOSPHORUS ASIA (30,5) и PRINCESS MANISSA (20,5) из 51 тысячи тонн кукурузы для Туниса и Ливии.

Сейчас в портах Одесской области под обработкой стоят 24 корабля. На них загружают 973 тысячи тонн украинской агропродукции.

"Зерновым коридором" двигаются пять судов под загрузку более 104 тысячи тонн агропродукции.

С 1 августа из одесских портов вышли 565 судов, экспортировавших 14,2 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Напомним, в проливе Босфор стоят около 100 судов из-за задержки регистрации со стороны России.

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