Дві атаки за ніч. РФ обстріляла село під Дергачами, шестеро постраждалих

Обстріли Харкова та області

З вечора 31 серпня російські війська масово обстрілюють Харків та область. Так, пізно ввечері 31 серпня окупанти атакували Харків. Четверо людей постраждали, у тому числі підліток. Також було пошкоджено підприємство.

Крім того, увечері 31 серпня загарбники атакували дроном автомобіль поліції у Куп'янську. Двоє поліцейських було поранено, один загинув.

А 1 вересня, о 07:15, окупанти обстріляли підприємство у Богодухівському районі. Постраждали двоє чоловіків - 38 та 64 років.

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