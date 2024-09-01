Две атаки за ночь. РФ обстреляла село под Дергачами, шестеро пострадавших

Обстрелы Харькова и области

С вечера 31 августа российские войска массировано обстреливают Харьков и область. Так, позним вечером 31 августа оккупанты атаковали Харьков. Четверо людей пострадали, среди них подросток. Также было повреждено предприятие.

Кроме того, вечером 31 августа захватчики атаковали дроном автомобиль полиции в Купянске. Двое полицейских были ранены, один погиб.

А 1 сентября, в 07:15, оккупанты обстреляли предприятие в Богодуховском районе. Пострадали двое мужчин - 38 и 64 лет.

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