RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Две атаки за ночь. РФ обстреляла село под Дергачами, шестеро пострадавших

Фото: РФ обстреляла село под Дергачами 1 сентября, шестеро пострадавших (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

РФ дважды за ночь обстреляла село Славино Харьковской области. Пострадали шесть человек, в том числе беременная.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Так, 1 сентября, с 2:50 до 5:00, россияне обстреляли село Слатино Харьковского района.

"В результате обстрела горел автомобиль и дом. Пострадали 6 человек, из них одна беременная, женщина госпитализирована в медицинское учреждение", - рассказал он.

Кроме того, в результате повторного обстрела горело бытовое помещение агропредприятия. В частности, именно здесь пострадал 67-летний мужчина, его тоже госпитализировали.

Обстрелы Харькова и области

С вечера 31 августа российские войска массировано обстреливают Харьков и область. Так, позним вечером 31 августа оккупанты атаковали Харьков. Четверо людей пострадали, среди них подросток. Также было повреждено предприятие.

Кроме того, вечером 31 августа захватчики атаковали дроном автомобиль полиции в Купянске. Двое полицейских были ранены, один погиб.

А 1 сентября, в 07:15, оккупанты обстреляли предприятие в Богодуховском районе. Пострадали двое мужчин - 38 и 64 лет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков