Відкритий чемпіонат США з тенісу підходить до логічної розв'язки. На титул у жіночому розряді залишилося четверо претенденток на чолі з другою у рейтингу Жіночої тенісної асоціації білорускою Аріною Сабаленко.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.
25-річна прихильниця режиму Лукашенка стане лідеркою планетарної класифікації після US Open. Нейтральна білоруська тенісистка за рейтинговими очками обійде польку Ігу Свьонтек.
На стадії 1/2 фіналу Відкритого чемпіонату США Сабаленко зустрінеться з американкою Меддісон Кіз. Матч відбудеться у ніч проти п'ятниці, 8 вересня. Старт поєдинку призначений на 03:30 за київським часом.
За протистоянням Сабаленко та Кіз, найімовірніше, вже слідкуватиме переможниця першого півфіналу. У ньому господарка кортів Корі Гауфф позмагається за путівку до фіналу з Кароліною Муховою з Чехії. Старт зустрічі – не раніше 02:00 за Києвом.
Пари 1/2 фіналу US Open-2023:
До слова, раніше Світоліна поступилася американці Пегулі в 3-му раунді Відкритого чемпіонату США.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.