Дві американки та майбутня перша ракетка світу: хто виступить у жіночих півфіналах US Open

25-річна прихильниця режиму Лукашенка стане лідеркою планетарної класифікації після US Open. Нейтральна білоруська тенісистка за рейтинговими очками обійде польку Ігу Свьонтек.

На стадії 1/2 фіналу Відкритого чемпіонату США Сабаленко зустрінеться з американкою Меддісон Кіз. Матч відбудеться у ніч проти п'ятниці, 8 вересня. Старт поєдинку призначений на 03:30 за київським часом.

За протистоянням Сабаленко та Кіз, найімовірніше, вже слідкуватиме переможниця першого півфіналу. У ньому господарка кортів Корі Гауфф позмагається за путівку до фіналу з Кароліною Муховою з Чехії. Старт зустрічі – не раніше 02:00 за Києвом.

Пари 1/2 фіналу US Open-2023: