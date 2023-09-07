RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Две американки и будущая первая ракетка мира: кто выступит в женских полуфиналах US Open

Фото: Кори Гауфф впервые пробилась в 1/2 финала домашнего мейджора (wtatennis.com)
Автор: Антон Федорцив

Открытый чемпионат США по теннису подходит к логической развязке. На титул в женском разряде остались четверо претенденток во главе со второй в рейтинге Женской теннисной ассоциации белоруской Ариной Соболенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

25-летняя поклонница режима Лукашенко станет лидером планетарной классификации после US Open. Нейтральная белорусская теннисистка по рейтинговым очкам обойдет польку Игу Свентек.

На стадии 1/2 финала Открытого чемпионата США Соболенко встретится с американкой Мэддисон Киз. Матч состоится в ночь на пятницу, 8 сентября. Старт поединка назначен на 3:30 по киевскому времени.

За противостоянием Соболенко и Киз, скорее всего, будет следить победительница первого полуфинала. В нем хозяйка кортов Кори Гауфф сразится за путевку в финал с Каролиной Муховой из Чехии. Старт встречи – не раньше 02:00 по Киеву.

Пары 1/2 финала US Open-2023:

  • Гауфф – Мухова, 8 сентября, не раньше 02:00
  • Киз - Соболенко, 8 сентября, не раньше 03:30

К слову, ранее Свитолина уступила американке Пегуле в 3-м раунде Открытого чемпионата США.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис