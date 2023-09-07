Две американки и будущая первая ракетка мира: кто выступит в женских полуфиналах US Open

25-летняя поклонница режима Лукашенко станет лидером планетарной классификации после US Open. Нейтральная белорусская теннисистка по рейтинговым очкам обойдет польку Игу Свентек.

На стадии 1/2 финала Открытого чемпионата США Соболенко встретится с американкой Мэддисон Киз. Матч состоится в ночь на пятницу, 8 сентября. Старт поединка назначен на 3:30 по киевскому времени.

За противостоянием Соболенко и Киз, скорее всего, будет следить победительница первого полуфинала. В нем хозяйка кортов Кори Гауфф сразится за путевку в финал с Каролиной Муховой из Чехии. Старт встречи – не раньше 02:00 по Киеву.

Пары 1/2 финала US Open-2023: