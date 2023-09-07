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Дві американки та майбутня перша ракетка світу: хто виступить у жіночих півфіналах US Open

Нью-Йорк, Четвер 07 вересня 2023 14:27
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Дві американки та майбутня перша ракетка світу: хто виступить у жіночих півфіналах US Open Фото: Корі Гауфф уперше пробилася до 1/2 фіналу домашнього мейджора (wtatennis.com)
Автор: Антон Федорців

Відкритий чемпіонат США з тенісу підходить до логічної розв'язки. На титул у жіночому розряді залишилося четверо претенденток на чолі з другою у рейтингу Жіночої тенісної асоціації білорускою Аріною Сабаленко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

25-річна прихильниця режиму Лукашенка стане лідеркою планетарної класифікації після US Open. Нейтральна білоруська тенісистка за рейтинговими очками обійде польку Ігу Свьонтек.

На стадії 1/2 фіналу Відкритого чемпіонату США Сабаленко зустрінеться з американкою Меддісон Кіз. Матч відбудеться у ніч проти п'ятниці, 8 вересня. Старт поєдинку призначений на 03:30 за київським часом.

За протистоянням Сабаленко та Кіз, найімовірніше, вже слідкуватиме переможниця першого півфіналу. У ньому господарка кортів Корі Гауфф позмагається за путівку до фіналу з Кароліною Муховою з Чехії. Старт зустрічі – не раніше 02:00 за Києвом.

Пари 1/2 фіналу US Open-2023:

  • Гауфф – Мухова, 8 вересня, не раніше 02:00
  • Кіз – Сабаленко, 8 вересня, не раніше 03:30

До слова, раніше Світоліна поступилася американці Пегулі в 3-му раунді Відкритого чемпіонату США.

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