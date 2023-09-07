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Две американки и будущая первая ракетка мира: кто выступит в женских полуфиналах US Open

Нью-Йорк, Четверг 07 сентября 2023 14:27
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Две американки и будущая первая ракетка мира: кто выступит в женских полуфиналах US Open Фото: Кори Гауфф впервые пробилась в 1/2 финала домашнего мейджора (wtatennis.com)
Автор: Антон Федорцив

Открытый чемпионат США по теннису подходит к логической развязке. На титул в женском разряде остались четверо претенденток во главе со второй в рейтинге Женской теннисной ассоциации белоруской Ариной Соболенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

25-летняя поклонница режима Лукашенко станет лидером планетарной классификации после US Open. Нейтральная белорусская теннисистка по рейтинговым очкам обойдет польку Игу Свентек.

На стадии 1/2 финала Открытого чемпионата США Соболенко встретится с американкой Мэддисон Киз. Матч состоится в ночь на пятницу, 8 сентября. Старт поединка назначен на 3:30 по киевскому времени.

За противостоянием Соболенко и Киз, скорее всего, будет следить победительница первого полуфинала. В нем хозяйка кортов Кори Гауфф сразится за путевку в финал с Каролиной Муховой из Чехии. Старт встречи – не раньше 02:00 по Киеву.

Пары 1/2 финала US Open-2023:

  • Гауфф – Мухова, 8 сентября, не раньше 02:00
  • Киз - Соболенко, 8 сентября, не раньше 03:30

К слову, ранее Свитолина уступила американке Пегуле в 3-м раунде Открытого чемпионата США.

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