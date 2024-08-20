Двері зачиняються: окупанти на Луганщині обмежили виїзд чиновникам-колаборантам

Російська окупаційна "влада" Луганської області вирішила обмежити права на виїзд чиновників-колаборантів. Виїхати тепер буде можливо лише зі спеціальним "дозволом".

Зазначається, що це "розпорядження" стосується тих колаборантів, які нібито володіють "інформацією особливої важливості" або "абсолютно секретними відомостями".

"Дозвіл" на виїзд таких осіб має надавати особисто окупаційний очільник так званої "ЛНР" Леонід Пасічник. Він буде розглядати "заяви на виїзд", у яких колаборанти мають вказати маршрут поїздки, тип транспорту і дані особи, до якої вони прямують.

За даними Лисогора, упродовж 35 днів такого чиновника-колаборанта "перевірятимуть" органи ФСБ та внутрішньої розвідки РФ.

"Двері зачиняються", - резюмував голова Луганської ОВА.

Ситуація у Луганській області

Російські загарбники продовжують намагатися наступати з цього напрямку. Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що 18 та 19 серпня окупанти трохи просунулися на південний захід від Новоселівського (південний схід від Куп'янська) та на південний захід від Андріївки (на захід від Сватового). При цьому російські воєнкори стверджували, що нібито війська РФ просунулися в районі Табаївки, Піщаного та Макіївки, але ISW підкреслює, що доказів таким заявам немає.

Також відомо, що з Луганського напрямку війська РФ перекидають своїх солдатів на Харьківський. Речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев повідомляв, що був перекинутий 22-ий мотострілецький полк з Луганської області.