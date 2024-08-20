На фронті за добу відбулося 158 боїв, ворог активно наступає на кількох напрямках, - Генштаб

Протягом минулої доби українські військові зафіксували 158 бойових зіткнень з російськими окупантами, причому понад третина з них припадає на Покровський напрямок.

Ворог здійснив один ракетний удар, 78 авіаударів, скинув 103 керовані авіабомби (КАБ) і використав 1448 дронів-камікадзе для атак по позиціях українських підрозділів та населених пунктах.

На Харківському напрямку окупанти продовжували наступальні дії, зокрема в районах Липців та Вовчанська, де сталося п'ять бойових зіткнень. На Куп’янському напрямку відбулося 14 зіткнень, де Сили оборони відбили атаки поблизу Глушківки, Стельмахівки та інших населених пунктів.

Особливо напружена ситуація на Лиманському напрямку, де українські війська зупинили 11 атак противника в районах Греківки, Макіївки та Торського. На Торецькому напрямку ворог здійснив 24 спроби прорвати оборону, діючи в районах Північного, Нью-Йорка та Торецька, де завдав п’ять ударів дев’ятьма керованими авіабомбами.

Найбільша активність російських військ спостерігалася на Покровському напрямку, де було відбито 63 атаки, зокрема в районах Новогродівки, Михайлівки та Воздвиженки.

Українська авіація, ракетні війська і артилерія завдали девʼять ударів по районах зосередження ворожих сил, один удар по пункту управління, ще один - по засобу ППО та кілька ударів по інших важливих цілях окупантів.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається стабільною, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською областю росіяни зберігають військову присутність та проводять розвідку.