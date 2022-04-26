Двери НАТО для Украины остаются открытыми, но о вступлении говорить рано, - глава Пентагона

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что двери НАТО для Украины и дальше будут открыты. Однако, уточнил глава Пентагона, перспективы вступления можно обсуждать только после окончания войны с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Ллойда Остина после завершения сегодняшней встречи на авиабазе Рамштайн.

По его словам, сейчас главная задача - это добиться окончания войны в Украине. Глава Пентагона добавил, что только потом можно будет обсуждать перспективы членства Киева в НАТО.

"НАТО всегда будет стоять на своем принципе открытых дверей, я верю, что в будущем, если будет такая возможность, Украина будет опять подаваться на вступление в НАТО. Но пока об этом говорить преждевременно, и спекуляции на этом вопросе не принесут пользы", - уточнил Остин.