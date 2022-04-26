Двері НАТО для України залишаються відкритими, але про вступ говорити рано, - глава Пентагону

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що двері НАТО для України і далі будуть відкриті. Однак, уточнив глава Пентагону, перспективи вступу можна обговорювати тільки після закінчення війни з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Ллойда Остіна після завершення сьогоднішньої зустрічі на авіабазі Рамштайн.
За його словами, зараз головне завдання - це домогтися закінчення війни в Україні. Глава Пентагону додав, що тільки потім можна буде обговорювати перспективи членства Києва в НАТО.
"НАТО завжди стоятиме на своєму принципі відкритих дверей, я вірю, що в майбутньому, якщо буде така можливість, Україна буде знову подаватися на вступ до НАТО. Але поки про це говорити передчасно, і спекуляції на цьому питанні не принесуть користі", - уточнив Остін.
Нагадаємо, Фінляндія і Швеція можуть у другій половині травня подати заявки на вступ до НАТО.
Відзначимо, США і Британія гарантували Швеції безпеки до вступу в НАТО.
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