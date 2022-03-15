Якби двері НАТО були відкриті, нам не довелося б переконувати закрити небо, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський сказав, що якби двері в НАТО були б відкриті, то нам би не довелося 20 днів переконувати Альянс закрити небо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Зеленського.
Володимир Зеленський сказав, що всі випущені Росією ракети по Україні є відповіддю на старе питання про НАТО.
"Кожна з понад 800 російських ракет, що вдарили по нашій державі, є відповіддю на старе питання про НАТО. Про те, чи відкриті насправді для України двері Альянсу", - вважає президент.
Він зазначив, що якби двері в НАТО були б насправді відкриті, то нам би не довелося переконувати 20 днів закрити небо.
"Якби були відкриті, якби це було чесно, нам не довелося б 20 днів переконувати Альянс, що небо над Україною потрібно закрити. Закрити від смерті, які несуть російські повітряні сили. Але нас поки не чують, не хочуть чути", - підкреслив Зеленський.
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