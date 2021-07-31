Две украинские легкоатлетки вышли в полуфинал Олимпиады в Токио

Две украинские легкоатлетки уверенно вышли в полуфинал на дистанции 800 м на летних Олимпийских играх в Токио . Виктория Ткачук пробежала дистанцию за 54,80 секунды в первом квалификационном забеге, а Анна Рыжикова показала результат 54,56 секунды во втором квалификационном забеге.

Обе украинки выиграли свои забеги и спокойно вышли в полуфинал, который состоится 2 августа. Итоговый результат Рыжиковой - третий в квалификации, у Ткачук - седьмой.

Еще одна украинка Мария Миколенко, которая не выполнила необходимый норматив для участия на Олимпиаде, но попала в Токио по добору, старалась, первый раз у нее даже был фальстарт, за что она получила желтую карточку, а после этого пробежала за 57,86 секунды. Миколенко стала седьмой в своем забеге и последней 36-й всего, не сумев выйти в полуфинал.