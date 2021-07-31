Две украинские легкоатлетки вышли в полуфинал Олимпиады в Токио

Две украинские легкоатлетки уверенно вышли в полуфинал на дистанции 800 м на летних Олимпийских играх в Токио. Виктория Ткачук пробежала дистанцию за 54,80 секунды в первом квалификационном забеге, а Анна Рыжикова показала результат 54,56 секунды во втором квалификационном забеге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Олимпиады.
Обе украинки выиграли свои забеги и спокойно вышли в полуфинал, который состоится 2 августа. Итоговый результат Рыжиковой - третий в квалификации, у Ткачук - седьмой.
Еще одна украинка Мария Миколенко, которая не выполнила необходимый норматив для участия на Олимпиаде, но попала в Токио по добору, старалась, первый раз у нее даже был фальстарт, за что она получила желтую карточку, а после этого пробежала за 57,86 секунды. Миколенко стала седьмой в своем забеге и последней 36-й всего, не сумев выйти в полуфинал.
Напомним, 30 июля на Олимпиаде в Токио стартовали соревнования по легкой атлетике.
Украинцы участвовали сразу в пяти квалификационных дисциплинах - Андрей Проценко (прыжки в высоту), Никита Нестеренко (метание диска), Ольга Голодна (метание ядра), Ольга Саладуха (тройной прыжок) и бегуны Алина Логвиненко, Катерина Климюк, Александр Погорелко и Никита Барабанов (смешанная эстафета 4х400).
Но никто из них не смог пробиться в финалы соревнований. А Ольга Саладуха и вовсе после проваленной квалификации объявила о завершении карьеры.