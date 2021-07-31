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Дві українські легкоатлетки вийшли до півфіналу Олімпіади в Токіо

Автор: Артур Родивилов

Дві українські легкоатлетки впевнено вийшли до півфіналу на дистанції 800 м на Літніх Олімпійських іграх у Токіо. Вікторія Ткачук пробігла дистанцію за 54,80 секунди в першому кваліфікаційному забігу, А Анна Рижикова показала результат 54,56 секунди в другому кваліфікаційному забігу.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Обидві Українки виграли свої забіги і спокійно вийшли в півфінал, який відбудеться 2 серпня. Підсумковий результат Рижикової-третій у кваліфікації, у Ткачук-сьомий.

Ще одна українка Марія Миколенко, яка не виконала необхідний норматив для участі на Олімпіаді, але потрапила в Токіо по добору, старалася, перший раз у неї навіть був фальстарт, за що вона отримала жовту картку, а після цього пробігла за 57,86 секонди Миколенко стала сьомою у своєму забігу і останньою 36-ю всього, не зумівши вийти в півфінал.

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Олімпіада