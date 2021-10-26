Дві третини українців бояться підвищення тарифів під час опалювального сезону
Серед можливих проблем, які можуть виникнути під час майбутнього опалювального сезону, українці найчастіше називають підвищення цін на послуги під час опалювального сезону (63%). Значно менше українці побоюються планових відключень електрики (30%).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Research & Branding Group.
Крім того, українці бояться поганої якості теплопостачання (26%), несвоєчасного початку опалювального сезону (24%) і перебоїв з опаленням (22%).
Ще менше побоювання щодо перебоїв з гарячим водопостачанням / низькою температурою води (15%), техногенних подій (14%) і передчасного відключення опалення (13%).
При цьому кожен десятий респондент (12%) не боїться виникнення проблем, а ще 5% - не визначилися.
Опитування компанії Research & Branding Group проводилося з 14 по 25 жовтня 2021 року серед 1800 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Максимальна похибка вибірки не перевищує 2,4%.
Нагадавши, нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії в серпні 2021 року склали 10,3 млрд грн. Це на 27,1% більше, ніж у серпні минулого року
Зазначимо, за даними опитування Фонду "Демократичні ініціативи" і КМІС, тільки 12% українців вважають можливим зниження тарифів 2021 році.