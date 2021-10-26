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Дві третини українців бояться підвищення тарифів під час опалювального сезону

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Україна, Вівторок 26 жовтня 2021 16:20
Дві третини українців бояться підвищення тарифів під час опалювального сезону Фото: підвищення тарифів бояться понад 60% українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Серед можливих проблем, які можуть виникнути під час майбутнього опалювального сезону, українці найчастіше називають підвищення цін на послуги під час опалювального сезону (63%). Значно менше українці побоюються планових відключень електрики (30%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Research & Branding Group.

Крім того, українці бояться поганої якості теплопостачання (26%), несвоєчасного початку опалювального сезону (24%) і перебоїв з опаленням (22%).

Ще менше побоювання щодо перебоїв з гарячим водопостачанням / низькою температурою води (15%), техногенних подій (14%) і передчасного відключення опалення (13%).

При цьому кожен десятий респондент (12%) не боїться виникнення проблем, а ще 5% - не визначилися.

Дві третини українців бояться підвищення тарифів під час опалювального сезону

Опитування компанії Research & Branding Group проводилося з 14 по 25 жовтня 2021 року серед 1800 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Максимальна похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Нагадавши, нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії в серпні 2021 року склали 10,3 млрд грн. Це на 27,1% більше, ніж у серпні минулого року

Зазначимо, за даними опитування Фонду "Демократичні ініціативи" і КМІС, тільки 12% українців вважають можливим зниження тарифів 2021 році.

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