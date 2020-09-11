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Две станции метро в центре Киева закрыли после звонка о минировании

Автор: РБК-Украина

В центральной части Киева закрыли две станции метро после звонка о минировании. На вход и выход закрыты станции "Крещатик" и "Площадь Льва Толстого".

Об этом говорится в сообщении коммунального предприятия Киевский метрополитен в "Facebook".

Сообщается, что поступил анонимный звонок о минировании, после чего на вход и выход закрыли станции "Крещатик" и "Площадь Льва Толстого". Также закрыты пересадки с этих станций на другие ветки.

"Информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки", - говорится в сообщении.

Напомним, на этой неделе в киевском метро произошел серьезный сбой. Проблемы наблюдались с работой электронного билета, турникеты не пропускали пассажиров, поскольку из-за падения напряжения в сети временно не работала вся система.

В конце августа на фоне ухудшения эпидемической ситуации мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что в столице будут вынуждены остановить метро и общественный транспорт, если больницы не будут справляться с наплывом пациентов с COVID-19. При этом он не уточнил, будет ли вводиться ограничение на метро, если Киев попадет в "красную зону".

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