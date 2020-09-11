Дві станції метро в центрі Києва закрили після дзвінка про мінування

У центральній частині Києва закрили дві станції метро після дзвінка про замінування. На вхід і вихід закрито станції "Хрещатик" і "Площа Льва Толстого".

Про це йдеться в повідомленні комунального підприємства Київський метрополітен "Facebook".

Повідомляється, що надійшов анонімний дзвінок про замінування, після чого на вхід і вихід закрили станції "Хрещатик" та "Площа Льва Толстого". Також закрито пересадки з цих станцій на інші гілки.

"Інформація про відкриття станцій буде опублікована відразу після завершення перевірки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, цього тижня в київському метро стався серйозний збій. Проблеми спостерігалися з роботою електронного квитка, турнікети не пропускали пасажирів, оскільки через падіння напруги в мережі тимчасово не працювала вся система.

В кінці серпня на тлі погіршення епідемічної ситуації мер Києва Віталій Кличко заявляв, що в столиці будуть змушені зупинити метро і громадський транспорт, якщо лікарні не будуть справлятися з напливом пацієнтів з COVID-19. При цьому він не уточнив, чи буде вводитися обмеження на метро, якщо Київ потрапить в "червону зону".

