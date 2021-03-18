Две станции метро Киева до сих пор закрыты из-за минирования

Правоохранители уже проверили пять из семи якобы заминированных станций метро Киева. Сейчас проверка продолжается на двух станциях метрополитена.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация в Telegram-канале .

Напомним, сегодня около 16:00 аноним сообщил в полицию о минировании станций метро "Театральная" + пересадочный узел на "Золотые ворота", "Дворец спорта" + пересадочный узел на "Площадь Льва Толстого", "Майдан Независимости", "Крещатик", "Академгородок", "Красный хутор" и "Героев Днепра".

Сейчас правоохранители проверяют станции "Красный Хутор" и "Героев Днепра".

На проверенных станциях метрополитена не обнаружили никаких взрывоопасных предметов. Эти станции возобновили работу после проверки.

Первыми после сообщения о минировании открылись станции метро "Крещатик" и "Майдан Независимости" вместе с пересадочным узлом. Взрывчатки на этих станциях не нашли.

Кроме того, в Сумах правоохранители искали взрывчатку в зданиях мэрии и СБУ.

А в Одесском порту проверяли информацию о минировании судна.