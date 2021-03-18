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Дві станції метро Києва досі закриті через мінування

Новость на русском → Київ, Четвер 18 березня 2021 17:46
Дві станції метро Києва досі закриті через мінування Фото: метрополітен (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Правоохоронці вже перевірили п'ять з семи нібито замінованих станцій метро Києва. Наразі перевірка триває на двох станціях метрополітену.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація у Telegram-каналі.

На перевірених станціях метрополітену не виявили жодних вибухонебезпечних предметів. Ці станції відновили роботу після перевірки.

Зараз правоохоронці перевіряють станції "Червоний Хутір" та "Героїв Дніпра".

Нагадаємо, сьогодні близько 16:00 анонім повідомив поліцію про мінування станцій метро Театральна" + пересадочний вузол на "Золоті ворота", "Палац спорту" + пересадочний вузол на "Площа Льва Толстого", "Майдан Незалежності", "Хрещатик", "Академмістечко", "Червоний хутір" та "Героїв Дніпра".

Першими після повідомлення про мінування відкрилися станції метро "Хрещатик" та "Майдан Незалежності" разом з пересадочним вузлом. Вибухівки на цих станціях не знайшли.

Крім того, у Сумах сьогодні правоохоронці шукали вибухівку в будівлях мерії та СБУ.

А в Одеському порту перевіряли інформацію про мінування судна.

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