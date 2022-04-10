Две японские фармкомпании приостановили клинические испытания в России

Среди японских фармакологических компаний растет тенденция к прекращению клинических исследований на территории России. Все из-за того, что оккупант начал полномасштабную войну с Украиной.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Nikkei.
Проводить клинические испытания на территории России прекратили Takeda Pharmaceutical и Astellas Pharma:
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