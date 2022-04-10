Дві японські фармкомпанії призупинили клінічні випробування в Росії

Серед японських фармакологічних компаній зростає тенденція до припинення клінічних досліджень на території Росії. Усе через те, що окупант розпочав повномасштабну війну з Україною.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Nikkei.
Проводити клінічні випробування на території Росії припинили Takeda Pharmaceutical й Astellas Pharma:
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