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Две японские фармкомпании приостановили клинические испытания в России

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Воскресенье 10 апреля 2022 22:37
Две японские фармкомпании приостановили клинические испытания в России Фото: две японские фармкомпании приостановили клинические испытания в России (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Среди японских фармакологических компаний растет тенденция к прекращению клинических исследований на территории России. Все из-за того, что оккупант начал полномасштабную войну с Украиной.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Nikkei.

Проводить клинические испытания на территории России прекратили Takeda Pharmaceutical и Astellas Pharma:

  • Takeda Pharmaceutical разрабатывает препараты в области онкологии, гастроэнтерологии, неврологии, гематологии. Также деятельность компании направлена на разработку вакцин и препаратов плазмы крови;
  • Astellas Pharma проводит разработки в области урологии, трансплантологии и системной антигрибковой терапии.

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