Две японские фармкомпании приостановили клинические испытания в России

Среди японских фармакологических компаний растет тенденция к прекращению клинических исследований на территории России. Все из-за того, что оккупант начал полномасштабную войну с Украиной.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Nikkei .

Проводить клинические испытания на территории России прекратили Takeda Pharmaceutical и Astellas Pharma:

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