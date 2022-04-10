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Дві японські фармкомпанії призупинили клінічні випробування в Росії

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Неділя 10 квітня 2022 22:37
Дві японські фармкомпанії призупинили клінічні випробування в Росії Фото: дві японські фармкомпанії призупинили клінічні випробування в Росії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Серед японських фармакологічних компаній зростає тенденція до припинення клінічних досліджень на території Росії. Усе через те, що окупант розпочав повномасштабну війну з Україною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Nikkei.

Проводити клінічні випробування на території Росії припинили Takeda Pharmaceutical й Astellas Pharma:

  • Takeda Pharmaceutical розробляє препарати в галузі онкології, гастроентерології, неврології, гематології. Також діяльність компанії спрямована на розробку вакцин та препаратів плазми крові;
  • Astellas Pharma проводить розробки в галузі урології, трансплантології та системної антигрибкової терапії.

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