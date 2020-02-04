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Дві платіжки за газ для українців не вплинуть на кінцевий тариф, - Оржель

Новини » Суспільство     04.02.2020 - 06:58
Дві платіжки за газ для українців не вплинуть на кінцевий тариф, - Оржель
Фото: Олексій Оржель (РБК-Україна / Віталій Носач)

Комунальні платежів за газ і транспортування раніше були в одній платіжці

Отримання українцями двох платіжок - за газ і його транспортування - на кінцевий тариф не вплине. Про це сказав міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель у програмі "Свобода слова" на ICTV.

Він уточнив також, що сума двох платіжок не повинна перевищувати загальну вартість газу за місяць, включаючи оплату за транспортування.

"Ціна не виросла, а сума цих двох платіжок має становити загальну ціну, яка формується за січень", - сказав міністр.

Оржель зауважив, що ці зміни є наслідком змін на енергетичному ринку, зокрема проведення анбандлінгу - відокремлення газотранспортної системи від "Нафтогазу".

Нагадаємо, раніше голова НКРЕКП Валерій Тарасюк пояснив, що окрема платіжка, яку українці отримали в січні за розподіл газу, - це відокремлення платежу, який існував і раніше. Дві платіжки за розподіл та постачання - це процес анбандлінгу, це не нова плата. За його словами, це необхідно для того, щоб можна було вільно змінювати постачальника.

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Новини України тарифи на жкггазкоммунальные платежиОлексій Оржель
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