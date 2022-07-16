Россия ввела ограничения для двух компаний Болгарии из-за Украины: что произошло

Россия приостанавливает действие разрешений двум болгарским и одной чешской компаниям на ремонт и техническое обслуживание вертолетов российской разработки в ответ на ремонт техники из Украины.

При этом министр обороны Болгарии Драгомир Заков заявил, что это решение Кремля на обороноспособность страны серьезно не повлияет. При этом, по его словам, Болгария продолжит ремонтировать украинскую технику.

"То, что произошло с газом, теперь произошло с лицензиями на вертолеты", - сказал Заков, имея в виду более раннюю приостановку поставок российского газа в Болгарию после того, как она отказалась платить в рублях.

Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила днем ​​ранее, что страны-члены НАТО и ЕС поставляют в Украину вооружение и военную технику и планируют их ремонт на заводах в Восточной Европе. В ответ на это, сказала она, Россия приостанавливает действие двух болгарских и одной чешской компаний разрешения на ремонт и техническое обслуживание вертолетов российской разработки. В заявлении подразумевается, что Россия также больше не будет поставлять запчасти.