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Росія запровадила обмеження для двох компаній Болгарії через Україну: що сталося

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Болгарія, Субота 16 липня 2022 14:23
Росія запровадила обмеження для двох компаній Болгарії через Україну: що сталося Фото: дві компанії з Болгарії не зможуть ремонтувати гелікоптери РФ (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Росія зупиняє дію дозволів двом болгарським і одній чеській компаніям на ремонт і технічне обслуговування гелікоптерів російської розробки у відповідь на ремонт техніки з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.

При цьому міністр оборони Болгарії Драгомир Заков заявив, що це рішення Кремля на обороноздатність країни серйозно не вплине. За його словами, Болгарія продовжить ремонтувати українську техніку.

"Те, що сталося з газом, тепер сталося з ліцензіями на гелікоптери", - сказав Заков, маючи на увазі більш раннє призупинення постачання російського газу до Болгарії після того, як вона відмовилася платити в рублях.

Нагадаємо, офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила днем раніше, що країни-члени НАТО та ЄС постачають в Україну озброєння та військову техніку та планують їх ремонт на заводах у Східній Європі. У відповідь на це, сказала вона, Росія припиняє дію двох болгарських та однієї чеської компаній дозволу на ремонт та технічне обслуговування гелікоптерів російської розробки. У заяві мається на увазі, що Росія також більше не постачатиме запчастини.

Як повідомлялось, президент Володимир Зеленський звернувся до керівництва Болгарії з проханням допомогти з ремонтом військової техніки, що зазнала ушкодження в ході протистояння з РФ.

Раніше посол України в Софії Віталій Москаленко направив у МЗС офіційну ноту з проханням до Болгарії поставити Україні зброю, зокрема зброю радянських часів, яку має Болгарія і яку Україна може використати. Але парламент країни відмовив.

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