UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Дважды предатель. СБУ допросила пленного, который в 2014 году был украинским военным

Автор: Сергей Пышкин

Сотрудники Службы безопасности Украины допросили очередного пленного. Оказалось, что он был украинским военным и предал страну в 2014 году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"На видео СБУ - допрос очередного "орка" из РФ, который на самом деле оказался украинским военным-предателем и в 2014 году перешел на сторону оккупанта в Крыму!",- пишет пресс-служба.

По словам пленного, 24 февраля он получил приказ о наступлении на Украину и двинулся к Новой Коховки. Дальше должны были быть Николаев и Одесса.

Военным обещали, что им не придется обстреливать жилые дома, поскольку они просто пройдут рейдом. Якобы, все будет, как в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым.

"Отстав в бою от основных сил, предатель сдал себя и весь свой взвод украинским воинам. Теперь с ним работают следователи и контрразведка СБУ. Такие действия не могут остаться ненаказанными", - добавляет пресс-служба.

Напомним, что 24 февраля Россия начала открытую полномасштабную войну на территории Украины.

Война России против Украины продолжается девятый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныУкраина