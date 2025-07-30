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Дванадцатень та шостень: українець запропонував змінити назви місяців і "запалив" мережу

Укранець хоче змінити назви всіх місяців у календарі (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

На сайті Кабінету Міністрів з'явилася цікава петиція, автор якої пропонує змінити назви усіх 12 місяців року так, щоб вони відповідали їхньому номеру. Петиція викликала жваве обговорення у соцмережах.

Як автор петиції пропонує називати місяці та що про це думають українці, розповідає РБК-Україна.

Про що йдеться у петиції

Автор петиції - громадянин України Воронков Антон Олександрович. Він запропонував змінити назви усіх місяців і аргументував це тим, що "тисячі українців страждають", бо плутають назви, які існують зараз.

"Щодня тисячі українців страждають, плутаючи червень та липень, грудень та лютий, квітень та травень. Вважаю, що в українського суспільства є і будуть більш нагальні задачі, ніж пам'ятати, у якому місяці випадають груди снігу та коли починається цвітіння липи", - вказує автор петиції.

Як Воронков пропонує називати місяці

На думку автора петиції, місяці в Україні потрібно називати по номеру. Тобто оновлені назви мають виглядати так:

  • Першень
  • Другень
  • Третєнь
  • Четвертень
  • П'ятень
  • Шостень
  • Сьомень
  • Восьмень
  • Дев'ятень
  • Десятень
  • Одинадцатень
  • Дванадцатень

Варто додати, що поки що петиція зібрала всього 50 з необхідних 25 тисяч голосів. Однак українці жваво обговорюють цю пропозицію і жартують.

Що думають про цю ідею українці

  • Тисячі українців плутають, то потрібно, щоб мільйони плутали?
  • Мені іноді здається, що вони щось вживають перед тим, як щось вигадати!
  • Легшого та яскравішого найменування немає ні в одній мові! Березень- розпускається береза, квітень- квітнуть дерева, травень - буйною травою …. Невже тяжко трохи свої мізки напружити? 
  • Автор народився в тринадцятень?
  • Ну тоді бодунень (первий місяць), літень (червень), школень (вересень) і тд
  • А щоб заплутати ворогів, можна перейменувати ще у зворотному порядку
  • Третє третня
  • А можна просто теплень і зимнень?
  • Це я народився двадцятого числа одинадцятення (матірбожа), місяця?
  • Чулувік Чулувіковіч і Жінка Чулувікувна одружилися другого третня, в сьомдень
  • Першень плутатимуть з поршнем. Пропоную назву Первень
  • Прутня якась
  • Пропоную авторові створити петиції на сайті Білого дому. Давно пора вже навести лад з фаренгейтами, мілями, фунтами та унціями
  • Чому просто не відмінити місяці та користуватись тільки днями? Наприклад 31 грудня буде як день триста шістдесят п'ятий і всім все зрозуміло.
  • Є більш зрозумілі назви: першозимень, другозимень, першолітень, третєлітень і т д. Нащо пам'ятати, що зараз зима, чи літо? Є інші справи.

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Під час написання матеріалу були використані джерела: петиції на сайті Кабінету міністрів, соціальні мережі.

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