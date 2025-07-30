Дванадцатень та шостень: українець запропонував змінити назви місяців і "запалив" мережу

На сайті Кабінету Міністрів з'явилася цікава петиція, автор якої пропонує змінити назви усіх 12 місяців року так, щоб вони відповідали їхньому номеру. Петиція викликала жваве обговорення у соцмережах.
Як автор петиції пропонує називати місяці та що про це думають українці, розповідає РБК-Україна.
Автор петиції - громадянин України Воронков Антон Олександрович. Він запропонував змінити назви усіх місяців і аргументував це тим, що "тисячі українців страждають", бо плутають назви, які існують зараз.
"Щодня тисячі українців страждають, плутаючи червень та липень, грудень та лютий, квітень та травень. Вважаю, що в українського суспільства є і будуть більш нагальні задачі, ніж пам'ятати, у якому місяці випадають груди снігу та коли починається цвітіння липи", - вказує автор петиції.
На думку автора петиції, місяці в Україні потрібно називати по номеру. Тобто оновлені назви мають виглядати так:
Варто додати, що поки що петиція зібрала всього 50 з необхідних 25 тисяч голосів. Однак українці жваво обговорюють цю пропозицію і жартують.
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Під час написання матеріалу були використані джерела: петиції на сайті Кабінету міністрів, соціальні мережі.